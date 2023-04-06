Как сделать скриншот на клавиатуре компьютера

Чтобы сделать скриншот на компьютере, нужно нажать клавишу «Print Screen» или «PrtScn» на клавиатуре. В зависимости от операционной системы, скриншот может быть сохранен в буфер обмена или автоматически сохранен в файл.

Если вы используете Windows, то после нажатия клавиши «Print Screen» скриншот будет сохранен в буфер обмена. Чтобы сохранить скриншот в файл, откройте программу «Paint» или другой редактор изображений, вставьте скриншот из буфера обмена (нажав клавиши «Ctrl+V») и сохраните файл.

Если вы используете MacOS, то для снятия скриншота всего экрана нужно нажать комбинацию клавиш «Command+Shift+3». Для выборочного снятия скриншота нужно нажать комбинацию клавиш «Command+Shift+4» и выбрать нужную область. Скриншоты автоматически сохранятся на рабочем столе.

В Linux нажмите клавишу «Print Screen» или «PrtScn» на клавиатуре, и скриншот будет сохранен в папке «Pictures» в домашнем каталоге.

Чтобы снять скриншот только активного окна, а не всего экрана, в Windows можно нажать комбинацию клавиш «Alt+Print Screen». Скриншот активного окна будет сохранен в буфере обмена, и его можно вставить в редактор изображений или другую программу (нажав клавиши «Ctrl+V»), чтобы сохранить его в файл.

В Windows 10 и более поздних версиях есть инструмент «Вырезать и аннотировать» (Snip & Sketch), который позволяет сделать скриншот и сразу же аннотировать его или обрезать нужную область. Чтобы открыть «Вырезать и аннотировать», нужно нажать клавишу «Windows+Shift+S».

В MacOS можно сделать скриншот только активного окна, удерживая клавишу «Command» и нажимая клавишу «Shift» и «4». Затем нужно нажать пробел, чтобы перейти в режим съемки окна. Курсор мыши должен измениться на камеру. Наведите курсор на окно, которое вы хотите снять, и щелкните на нем. Скриншот будет сохранен на рабочем столе.

В Linux можно сделать скриншот только активного окна, нажав комбинацию клавиш «Alt+Print Screen». Скриншот активного окна будет сохранен в папке «Pictures» в домашнем каталоге.

Если вы используете ноутбук или компьютер с компактной клавиатурой, то для создания скриншотов могут быть доступны дополнительные комбинации клавиш.

В Windows 10 и более поздних версиях можно использовать комбинацию клавиш «Windows+Print Screen» для создания скриншота всего экрана, который будет автоматически сохранен в папке «Screenshots» в домашнем каталоге.

В MacOS можно использовать комбинацию клавиш «Command+Control+Shift+3» для создания скриншота всего экрана или «Command+Control+Shift+4» для создания скриншота выбранной области. Также можно использовать комбинацию клавиш «Command+Control+Shift+5» для вызова инструмента «Захват экрана» (Screenshot Utility), который позволяет создавать скриншоты выбранной области, всего экрана и записывать видео с экрана.

В Linux можно использовать различные программы для создания скриншотов, такие как «GNOME Screenshot», «Shutter», «KSnapshot» и другие. Комбинации клавиш для создания скриншотов могут зависеть от используемой программы и настроек системы. Обычно для создания скриншота всего экрана используется клавиша «Print Screen», а для создания скриншота выбранной области — клавиша «Shift+Print Screen».