В этом руководстве мы рассмотрим несколько способов, как ускорить работу YouTube на Windows, включая использование инструмента GoodbyeDPI и активацию DNS-over-HTTPS (DoH).

Важно:

Безопасность: Убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с использованием инструментов для обхода сетевых ограничений. Это может нарушать условия использования интернет-провайдера.

Убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с использованием инструментов для обхода сетевых ограничений. Это может нарушать условия использования интернет-провайдера. Административные права: Убедитесь, что у вас есть права администратора для выполнения этих команд.

Убедитесь, что у вас есть права администратора для выполнения этих команд. Риски: Перед внесением изменений в системные настройки сделайте резервные копии важных данных.

Метод 1: Использование GoodbyeDPI

Что такое GoodbyeDPI?

GoodbyeDPI — это инструмент для обхода Deep Packet Inspection (DPI), который может быть использован некоторыми интернет-провайдерами для замедления доступа к сайтам, включая YouTube. Он работает, изменяя TCP/IP заголовки и блокируя RST-пакеты, что позволяет обойти такие ограничения.

Шаги для установки и использования GoodbyeDPI

Шаг 1: Скачайте GoodbyeDPI

Перейдите на GitHub страницу проекта GoodbyeDPI и скачайте последнюю версию из раздела релизов. Обычно это будет ZIP-файл.

Шаг 2: Распакуйте архив

Распакуйте содержимое ZIP-файла в удобное для вас место на диске, например, в папку C:\GoodbyeDPI

Шаг 3: Запустите GoodbyeDPI

Откройте папку с распакованным содержимым и найдите файл goodbyedpi.exe

Запустите goodbyedpi.exe с правами администратора. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на файле и выберите «Запуск от имени администратора».

Совет: Если стандартный режим не работает, попробуйте запустить программу с параметрами -1 или -2 Эти параметры предназначены для обхода различных типов DPI:

-1 : используется для некоторых провайдеров с более агрессивной проверкой.

: используется для некоторых провайдеров с более агрессивной проверкой. -2 : может помочь, если -1 не дал результата.

Шаг 4: Настройка автозапуска

Чтобы GoodbyeDPI запускался автоматически при старте системы, создайте ярлык для goodbyedpi.exe и переместите его в папку автозагрузки.

и переместите его в папку автозагрузки. Нажмите Win + R , введите shell:startup и нажмите Enter. Переместите ярлык в открывшуюся папку.

Метод 2: Использование DNS-over-HTTPS (DoH)

Что такое DoH?

DNS-over-HTTPS (DoH) шифрует DNS-запросы, улучшая конфиденциальность и потенциально обходя некоторые сетевые ограничения. Это может помочь, если ваш провайдер блокирует определенные сайты на уровне DNS.

Шаги для настройки DoH в Windows

Шаг 1: Настройте DNS-серверы

Нажмите правой кнопкой мыши на значок сети в панели задач и выберите «Открыть параметры сети и интернета».

Выберите «Изменить параметры адаптера».

Найдите ваше подключение (например, Ethernet или Wi-Fi), нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».

Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите «Свойства».

Выберите «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и введите: Предпочитаемый DNS-сервер: 1.1.1.1 (Cloudflare) Альтернативный DNS-сервер: 8.8.8.8 (Google)

Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения.

Шаг 2: Включите DNS-over-HTTPS (DoH)

Microsoft Edge или Google Chrome: Откройте браузер и введите в адресной строке edge://flags/#dns-over-https или chrome://flags/#dns-over-https Найдите «Secure DNS lookups» и измените настройку на «Enabled». Перезапустите браузер.

Mozilla Firefox: Откройте Firefox и введите в адресной строке about:preferences#general Прокрутите вниз до раздела «Сетевые настройки» и нажмите «Настройки…». Установите флажок «Включить DNS через HTTPS» и выберите поставщика (например, Cloudflare или NextDNS). Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения.



Примеры использования

Ситуация 1: Ваш провайдер использует DPI для ограничения скорости на YouTube. В этом случае GoodbyeDPI может помочь обойти ограничения, изменяя заголовки пакетов и предотвращая блокировку.

Ваш провайдер использует DPI для ограничения скорости на YouTube. В этом случае GoodbyeDPI может помочь обойти ограничения, изменяя заголовки пакетов и предотвращая блокировку. Ситуация 2: Ваш провайдер блокирует доступ к определенным сайтам через DNS. Использование DoH может обойти эту блокировку, шифруя ваши DNS-запросы.

Альтернативные решения

Если предложенные выше шаги не помогают, рассмотрите альтернативные методы: