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Технологический коллаж с логотипами YouTube и Windows, методы обхода DPI и DNS через HTTPS.
Интерактивный взгляд на обход DPI и DNS в сети.

Ускорение YouTube на MacOS и Windows

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Ускорение YouTube на MacOS — полное руководство

В этом руководстве мы рассмотрим один из способов, как ускорить работу YouTube на MacOS, используя инструмент SpoofDPI. Также будут предложены альтернативные решения.

Важно:

  • Безопасность: Всегда проверяйте загружаемые скрипты из интернета, чтобы избежать установки вредоносного ПО.
  • Административные права: Убедитесь, что у вас есть права администратора для выполнения этих команд.
  • Риски: Делайте резервные копии важных данных перед изменением системных настроек.

Что такое SpoofDPI?

SpoofDPI — это инструмент, разработанный для обхода DPI (Deep Packet Inspection) фильтров, которые могут замедлять доступ к определённым интернет-ресурсам. Он помогает изменить параметры сетевого трафика, чтобы обойти возможные ограничения, налагаемые интернет-провайдерами или сетевыми администраторами.

Шаги для ускорения YouTube с помощью SpoofDPI

Шаг 1: Откройте Terminal

  • Нажмите Command (⌘) + пробел, чтобы открыть Spotlight, введите Terminal и нажмите Enter.
  • Или найдите Terminal в папке «Программы» > «Утилиты».

Шаг 2: Установка SpoofDPI

  • Введите следующую команду в Terminal и нажмите Enter:
  • Что делает эта команда: Она загружает и запускает скрипт установки SpoofDPI из GitHub. Этот инструмент помогает обойти возможные сетевые ограничения.

Шаг 3: Добавьте SpoofDPI в системный PATH

  • Выполните следующую команду:
  • Зачем это нужно: Эта команда добавляет директорию ~/.spoof-dpi/bin в переменную PATH, чтобы система могла находить и запускать установленные программы из этой директории.

Шаг 4: Запуск SpoofDPI

  • Запустите SpoofDPI командой
  • Ожидаемый результат: Если установка выполнена правильно, инструмент должен начать работу, и видео на YouTube могут начать воспроизводиться быстрее.

Шаг 5: Проверьте работу YouTube

  • Откройте браузер Safari или Google Chrome и попробуйте воспроизвести любое видео в максимальном разрешении.

Дополнительные шаги, если проблема не решена

Если замедление осталось, попробуйте выполнить следующие действия:

  • Закройте и снова откройте окно Terminal.
  • Повторите все предыдущие шаги, а затем выполните команду:
  • Что делает эта команда: Она включает поддержку DNS-over-HTTPS (DoH), что может помочь в обходе ограничений DNS, и устанавливает размер окна на 0 для оптимизации производительности.

Альтернативные решения

Если предложенные выше шаги не помогают, рассмотрите альтернативные методы:

  1. Изменение DNS-серверов:

    • Как это сделать: Переключитесь на публичные DNS-серверы, такие как Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) или Cloudflare (1.1.1.1).
    • Польза: Публичные DNS-серверы могут быть быстрее и надежнее, чем те, что предоставляет ваш интернет-провайдер.

  2. Использование VPN:

    • Почему это может помочь: VPN может скрыть ваш трафик от интернет-провайдера, что может обойти сетевые ограничения.
    • Как выбрать VPN: Рекомендуется использовать проверенные и безопасные VPN-сервисы.

  3. Проверка сети:

    • Убедитесь, что ваша сеть не перегружена, и скорость интернета соответствует заявленной вашим провайдером.

Как отменить изменения и удалить SpoofDPI

Если SpoofDPI не решает проблему или вызывает новые, выполните следующие шаги для его удаления:

  • Удалите каталог SpoofDPI
  • Удалите строку export PATH=$PATH:~/.spoof-dpi/bin из вашего профиля (обычно это файл ~/.bash_profile, ~/.bashrc, или ~/.zshrc).
  • Зачем это делать: Эти действия вернут вашу систему в исходное состояние, удалив установленный инструмент.

Помните, что любые изменения в системных настройках следует выполнять с осторожностью.

Ускорение YouTube на Windows — полное руководство

В этом руководстве мы рассмотрим несколько способов, как ускорить работу YouTube на Windows, включая использование инструмента GoodbyeDPI и активацию DNS-over-HTTPS (DoH).

Важно:

  • Безопасность: Убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с использованием инструментов для обхода сетевых ограничений. Это может нарушать условия использования интернет-провайдера.
  • Административные права: Убедитесь, что у вас есть права администратора для выполнения этих команд.
  • Риски: Перед внесением изменений в системные настройки сделайте резервные копии важных данных.

Метод 1: Использование GoodbyeDPI

Что такое GoodbyeDPI?

GoodbyeDPI — это инструмент для обхода Deep Packet Inspection (DPI), который может быть использован некоторыми интернет-провайдерами для замедления доступа к сайтам, включая YouTube. Он работает, изменяя TCP/IP заголовки и блокируя RST-пакеты, что позволяет обойти такие ограничения.

Шаги для установки и использования GoodbyeDPI

Шаг 1: Скачайте GoodbyeDPI

Шаг 2: Распакуйте архив

  • Распакуйте содержимое ZIP-файла в удобное для вас место на диске, например, в папку C:\GoodbyeDPI

Шаг 3: Запустите GoodbyeDPI

  • Откройте папку с распакованным содержимым и найдите файл goodbyedpi.exe
  • Запустите goodbyedpi.exe с правами администратора. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на файле и выберите «Запуск от имени администратора».

Совет: Если стандартный режим не работает, попробуйте запустить программу с параметрами -1 или -2 Эти параметры предназначены для обхода различных типов DPI:

  • -1: используется для некоторых провайдеров с более агрессивной проверкой.
  • -2: может помочь, если -1 не дал результата.

Шаг 4: Настройка автозапуска

  • Чтобы GoodbyeDPI запускался автоматически при старте системы, создайте ярлык для goodbyedpi.exe и переместите его в папку автозагрузки.
  • Нажмите Win + R, введите shell:startup и нажмите Enter. Переместите ярлык в открывшуюся папку.

Метод 2: Использование DNS-over-HTTPS (DoH)

Что такое DoH?

DNS-over-HTTPS (DoH) шифрует DNS-запросы, улучшая конфиденциальность и потенциально обходя некоторые сетевые ограничения. Это может помочь, если ваш провайдер блокирует определенные сайты на уровне DNS.

Шаги для настройки DoH в Windows

Шаг 1: Настройте DNS-серверы

  • Нажмите правой кнопкой мыши на значок сети в панели задач и выберите «Открыть параметры сети и интернета».
  • Выберите «Изменить параметры адаптера».
  • Найдите ваше подключение (например, Ethernet или Wi-Fi), нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
  • Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите «Свойства».
  • Выберите «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и введите:
    • Предпочитаемый DNS-сервер: 1.1.1.1 (Cloudflare)
    • Альтернативный DNS-сервер: 8.8.8.8 (Google)
  • Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения.

Шаг 2: Включите DNS-over-HTTPS (DoH)

  • Microsoft Edge или Google Chrome:

    • Откройте браузер и введите в адресной строке edge://flags/#dns-over-https или chrome://flags/#dns-over-https
    • Найдите «Secure DNS lookups» и измените настройку на «Enabled».
    • Перезапустите браузер.

  • Mozilla Firefox:

    • Откройте Firefox и введите в адресной строке about:preferences#general
    • Прокрутите вниз до раздела «Сетевые настройки» и нажмите «Настройки…».
    • Установите флажок «Включить DNS через HTTPS» и выберите поставщика (например, Cloudflare или NextDNS).
    • Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения.

Примеры использования

  • Ситуация 1: Ваш провайдер использует DPI для ограничения скорости на YouTube. В этом случае GoodbyeDPI может помочь обойти ограничения, изменяя заголовки пакетов и предотвращая блокировку.
  • Ситуация 2: Ваш провайдер блокирует доступ к определенным сайтам через DNS. Использование DoH может обойти эту блокировку, шифруя ваши DNS-запросы.

Альтернативные решения

Если предложенные выше шаги не помогают, рассмотрите альтернативные методы:

  1. Использование VPN:

    • Почему это может помочь: VPN может скрыть ваш трафик от интернет-провайдера, что может обойти сетевые ограничения.
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ОглавлениеУскорение YouTube на MacOS — полное руководствоВажно:Что такое SpoofDPI?Шаги для ускорения YouTube с помощью SpoofDPIШаг …

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